'RD Sepultura' morre em confronto com a PM em Salinópolis

Moacir Reis Carvalho, conhecido como "RD Sepultura", morreu na noite desta sexta-feira (3), em confronto com a Polícia Militar do Pará (PM), em Salinas, na região do Salgado, nordeste paraense. RD estava foragido da justiça e havia uma recompensa de R$ 1 mil a quem o capturasse.

De acordo com o site Debate Carajás, o Núcleo Integrado de Operações Especiais (NIOP) repassou informações para as equipes da Polícia Militar de que Moacir Reis encontrava-se escondido em um terreno abandonado, próximo ao bairro Bom Jesus.

As guarnições se deslocaram ao local e, segundo a PM, foram recebidas a tiros e reagiram. Na troca de tiros, “RD Sepultura” foi baleado e socorrido pelos policiais militares. Ainda chegou a ser levado ao Hospital Regional do Salgado (HRS), mas não resistiu e faleceu.

As informações da Polícia Militar apontam para o envolvimento de "RD Sepultura" com ataques recentes contra agentes de segurança pública do Pará. Além de responder processos na justiça, inclusive, de assassinato de policiais.