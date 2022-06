Operação apreende quase 20 quilos de cocaína avaliados em até R$ 800 mil em Santarém

Em Santarém, oeste do Pará, a Polícia Militar e o Núcleo de Inteligência do CPR-1 apreenderam 19,300kg de cocaína pura, avaliados em cerca de 800 mil reais. A operação aconteceu nesta quinta-feira (2), resultando na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas.

Os entorpecentes foram encontrados em uma lavagem de veículos localizada na travessa Turiano Meira e na residência de um dos presos.

De acordo com informações do capitão da PM Arthur Vasconcelos, a droga teria vindo da fronteira do Amazonas com a Guiana Francesa até o município de Santarém, e tinha como destino o estado do Mato Grosso.

A operação policial foi montada após denúncias de grande movimentação na lavagem. O local passou a ser monitorado pelo núcleo de inteligência da polícia, que deflagrou a operação na tarde da quarta-feira (2), e efetuou a prisão de Alex Marlon Silva Figueira e Juventino Borges de Sousa Neto. Junto com a dupla a polícia apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes.

Após indagação da polícia, Juventino revelou que tinha mais drogas em sua residência, que fica a poucos metros da lavagem. A polícia seguiu para o endereço e localizou uma quantia de substância análoga à cocaína.

Segundo o capitão da PM Arthur Vasconcelos, o valor da quantia aprendida gira em torno de 600 e 800 mil reais.