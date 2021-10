Estagiário usa cartão corporativo para malhar, viajar e comprar presentes

O universitário Lucas Pereira de Figueiredo, estagiário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) do Distrito Federal, está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado. O jovem é acusado de ter furtado cartões corporativos do Crea para usar em noitadas em boates sofisticadas, viagens para cidades litorâneas e muita curtição regada a bebidas importadas.

Cursando o 3º semestre de análise e desenvolvimento de sistema, o estagiário trabalhou no Crea entre 23 de novembro de 2020 e agosto deste ano. De acordo com investigações da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), o estudante aproveitou o livre trânsito em várias setores do Crea para copiar o número, a data de validade, o nome completo e o código de segurança das tarjetas.

O rapaz usou os dados para bancar mensalidades de uma academia de musculação que ele frequentava. Fez, ainda, várias vítimas dentro do Conselho Regional. A cada atendimento prestado pelo suporte da tecnologia, ele aproveitava para furtar dados dos cartões, alguns corporativos, de uso exclusivo para despesas da entidade. Não satisfeito, Lucas fez diversos pedidos de comida por meio de aplicativos de delivery.