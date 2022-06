Suspeito de envolvimento com Comando Vermelho morre em confronto com PM do Pará

Um homem identificado Luiz Fernando Ferreira da Silva, de apelido Nandinho, morreu durante um confronto com policiais militares, em uma área de mata da invasão Moacir Gerúndio, no distrito de Murinim, município de Benevides, Região Metropolitana de Belém, na madrugada desta segunda-feira (6). De acordo com a PM, Nandinho e um grupo de pessoas atirou contra a viatura policial ao avistá-la. Ele, supostamente, teria envolvimento com o Comando Vermelho e articulava atentados contra a agentes de segurança pública que moram às redondezas.

Tudo começou quando a viatura da PM foi abordada por um cidadão que fez denúncias contra Nandinho, afirmando que ele junto de outros indivíduos estariam comercializando entorpecentes e ostentando arma de fogo de vários tamanhos e calibres, intimidando moradores da invasão Moacir Gerúndio. O denunciante também afirmou que Nandinho seria disciplina da facção CV.

Ainda conforme a narrativa policial, o bando atirou contra a PM que revidou. Nandinho foi alvejado na região do tórax. Com ele foi encontrado uma arma de fabricação caseira e munição calibre 20. Devido a área ser de difícil acesso, ele foi socorrido pela guarnição e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, mas não resistiu e morreu no local.