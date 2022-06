Faccionado é preso durante operação integrada entre as polícias do Pará e Santa Catarina

O suspeito Alan de Souza Almeida, mais conhecido como “Grafite”, 31 anos, foi preso, na tarde desta última sexta-feira (3), durante uma ação conjunta das polícias civis do Pará e de Santa Catarina. O homem, conforme apurou a polícia, seria membro de uma facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV), com atuação no Pará. Alan estava foragido do sistema penal desde janeiro deste ano.

A prisão em flagrante ocorreu após troca de informações e colaboração entre as duas polícias. As instituições informaram que, após receberem informações compartilhadas entre as agências de inteligência dos dois Estados, bem como com diligências da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Palhoça, município da região metropolitana de Florianópolis/SC, passaram a realizar diversas ações de forma ininterrupta. O trabalho integrado culminou com o cumprimento do mandado de prisão que havia em aberto contra Alan.