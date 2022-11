Homem morre ao ser alvejado com vários tiros de arma de fogo em Redenção (PA)

Um crime violento foI registrado na noite da última segunda-feira, 28, em Redenção, região sudeste do Estado. Informações preliminares dão conta de que um homem foi baleado com diversos disparos de arma de fogo na avenida Olga Lustosa, bairro Capuava. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Com informações de Plantão Redex.

Até as 23h de ontem, a vítima ainda não tinha sido identificada. Uma equipe da Polícia Militar do Pará (PM) esteve no local dando início aos primeiros procedimentos. A redação integrada de O Liberal apura mais informações junto à Polícia Civil do Pará (PC).

Informações que possam ser úteis no esclarecimento do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.