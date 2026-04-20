Homem é preso ao tentar esfaquear motociclista e perseguir mulheres e adolescentes no Marajó

Um homem em possível surto foi preso no último sábado (18/4), em Oeiras do Pará, no Arquipélago do Marajó, depois de tentar esfaquear um motociclista e perseguir mulheres e adolescentes. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite da última sexta-feira (17/4).

Conforme o portal Notícia Marajó, o suspeito teria tentado desferir um golpe contra um motociclista que retornava da igreja. A vítima conseguiu escapar ao realizar uma manobra evasiva, evitando o ataque.

Logo depois, homem passou a perseguir outras pessoas, ameaçando-as de morte e provocando pânico entre moradores da região. Ainda segundo o Notícia Marajó, há relatos de que ele já era conhecido por episódios semelhantes, com comportamento agressivo em via pública.

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Na manhã seguinte, após novas denúncias, foi realizada uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, que localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele tentou resistir e chegou a entrar em uma residência, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas para contê-lo.

A PC realizou as diligências investigativas imediatas, incluindo a oitiva formal da vítima sobrevivente, colheita de depoimentos de testemunhas, apreensão da arma utilizada, escuta especializada de adolescentes e formalização dos procedimentos cabíveis.

A PC informou que, diante do cenário de periculosidade e do risco à ordem pública, houve representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O custodiado permanece na unidade policial à disposição da Justiça. Ele responderá por tentativa de homicídio qualificado e ameaça com emprego de arma branca.