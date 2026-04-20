Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso ao tentar esfaquear motociclista e perseguir mulheres e adolescentes no Marajó

A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis e militares com o suspeito preso. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem em possível surto foi preso no último sábado (18/4), em Oeiras do Pará, no Arquipélago do Marajó, depois de tentar esfaquear um motociclista e perseguir mulheres e adolescentes. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite da última sexta-feira (17/4).

Conforme o portal Notícia Marajó, o suspeito teria tentado desferir um golpe contra um motociclista que retornava da igreja. A vítima conseguiu escapar ao realizar uma manobra evasiva, evitando o ataque.

Logo depois, homem passou a perseguir outras pessoas, ameaçando-as de morte e provocando pânico entre moradores da região. Ainda segundo o Notícia Marajó, há relatos de que ele já era conhecido por episódios semelhantes, com comportamento agressivo em via pública.

VEJA MAIS

image Jovem é presa suspeita de esfaquear a própria irmã após discussão em Santa Cruz do Arari
O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10)

image Homem é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear companheira em Santarém
O crime ocorreu na manhã deste sábado (4) no bairro Área Verde; vítima reagiu e também feriu o suspeito, que foi preso após atendimento médico

image Homem morre após esfaquear policial militar no bairro do Paar, em Ananindeua
De acordo com a PM, uma equipe do 29º Batalhão estava em rondas quando abordou um grupo de pessoas com suspeita de consumo de drogas

Na manhã seguinte, após novas denúncias, foi realizada uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, que localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele tentou resistir e chegou a entrar em uma residência, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas para contê-lo.

A PC realizou as diligências investigativas imediatas, incluindo a oitiva formal da vítima sobrevivente, colheita de depoimentos de testemunhas, apreensão da arma utilizada, escuta especializada de adolescentes e formalização dos procedimentos cabíveis.

A PC informou que, diante do cenário de periculosidade e do risco à ordem pública, houve representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O custodiado permanece na unidade policial à disposição da Justiça. Ele responderá por tentativa de homicídio qualificado e ameaça com emprego de arma branca.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

tentar esfaquear

motociclista

perseguir

mulheres e adolescentes

marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

Homem é detido com mais de 80 papelotes de cocaína em Breves, no Marajó

A ação ocorreu na noite de terça-feira (21)

22.04.26 10h19

PRESOS

Suspeitos de associação criminosa, incluindo quatro PMs da reserva, são presos em Concórdia do Pará

A ação policial para chegar até os suspeitos ocorreu na terça-feira (21)

22.04.26 9h28

PRESOS

Trio de foragidos é preso em Belém ao ser flagrado com facas

A ação da Guarda Municipal ocorreu na terça-feira (21)

22.04.26 8h44

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros após ter a casa invadida por um casal em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de terça-feira (21)

22.04.26 8h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Desaparecimento de homem passa a ser tratado como homicídio após prisão de suspeito em Parauapebas

O suspeito teria confessado o crime e indicado o local onde o corpo da vítima teria sido descartado

22.04.26 7h49

PRESOS

Trio de foragidos é preso em Belém ao ser flagrado com facas

A ação da Guarda Municipal ocorreu na terça-feira (21)

22.04.26 8h44

HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros após ter a casa invadida por um casal em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de terça-feira (21)

22.04.26 8h15

Eita!

Duas DJ’s brigam após suposta traição em frente a casa de shows

Confusão envolvendo duas amigas foi registrada por câmera de segurança de uma casa de shows

21.04.26 21h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda