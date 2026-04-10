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Polícia

Jovem é presa suspeita de esfaquear a própria irmã após discussão em Santa Cruz do Arari

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10)

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante no município de Santa Cruz do Arari, no Marajó, suspeita de esfaquear a própria irmã durante uma discussão. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10). De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima deu entrada em uma unidade de saúde com diversos ferimentos provocados por faca e, em seguida, foi levada por policiais militares até a delegacia para relatar o ocorrido.

Segundo os relatos policiais, a vítima teria afirmado que foi atingida por pelo menos seis golpes de faca de cozinha desferidos pela própria irmã.

Diante da denúncia, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram buscas pela suspeita na cidade. Após diligências, a principal foi localizada e presa em flagrante, com base nos indícios de autoria e na materialidade do crime.

O caso é investigado como lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica. Segundo a polícia, a suspeita não possui antecedentes criminais. Após os procedimentos legais, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do crime. A suspeita permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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