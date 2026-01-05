Homem é preso ao ameaçar de morte casal de idosos para se apossar de terreno no Marajó

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil no domingo (4/1) em Cachoeira do Arari, no Marajó, suspeito de descumprir medidas protetivas, ameaça, invasão de domicílio e esbulho possessório (quando alguém é totalmente privado da posse de um bem que lhe pertence ou que estava sob seu controle, de forma injusta). De acordo com a PC, ele ameaçou de morte um casal de idosos devido a um conflito de terras, para se apossar do terreno das vítimas.

Ameaças repetidas

Segundo as autoridades, dois anos após o casal ter denunciado o crime, o investigado tornou a ameaçá-los e, dada a gravidade da situação, a autoridade policial representou pela medida protetiva de urgência.

Pela terceira vez, o casal compareceu à delegacia, alegando que o indiciado estaria descumprindo a ordem judicial. Desse modo, em outubro de 2025 foi instaurado o terceiro inquérito policial para fazer valer a decisão judicial e resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

Prisão

Ao levantar informações sobre o suspeito, a equipe policial conseguiu sua localização e o encontrou em sua residência, momento em que foi dada a voz de prisão. O homem foi conduzido para a Delegacia de Cachoeira do Arari, onde foram realizados os trâmites legais e encontra-se à disposição da Justiça.