Polícia

Polícia

Homem é preso por violência doméstica após ameaçar ex-companheira em Santarém

Vítima afirmou que homem vinha fazendo ameaças há dias e que possui medida protetiva contra ele

O Liberal
fonte

Polícia Militar foi acionada após suspeito descumprir medida protetiva e retornar ao local (Foto: Reprodução | Portal O Impacto)

Cleber José Rabelo foi preso na noite de sexta-feira (3) por violência doméstica, após ameaçar a ex-companheira na Rua Jaburu, bairro Área Verde, em Santarém. A ocorrência foi atendida por uma equipe do 35º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo as primeiras informações, a vítima, Elaine Cristina Parente Rebelo, de 45 anos, relatou aos policiais que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro há vários dias. Ela também informou que possui uma medida protetiva contra o suspeito. Segundo Elaine, Cleber reside em uma casa localizada nos fundos da residência dela.

Inicialmente, quando a PM esteve no local e o suspeito não foi encontrado, a vítima foi orientada a acionar novamente o 190 caso ele retornasse e repetisse as ameaças. Minutos depois, o homem voltou à residência e, de acordo com o relato, voltou a agir de forma agressiva.

Cleber José Rabelo foi preso e conduzido à delegacia por violência doméstica e familiar contra a mulher, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Palavras-chave

polícia

agressão contra a mulher

suspeito preso
Polícia
