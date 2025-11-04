Homem é preso por ameaçar de morte a esposa e agredir a filha dela em Capanema

Um homem foi preso na segunda-feira (3/11) suspeito de ameaçar de morte a esposa, de 73 anos, e agredir a filha dela em Capanema, região nordeste do Pará. A ação ocorreu após a Polícia Civil receber a denúncia do caso.

Segundo a PC, uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Capanema (DEAM/Capanema) se deslocou ao local onde o crime aconteceu, onde foram localizadas e confirmaram as ameaças sofridas, relatando que o suspeito havia utilizado uma faca para intimidá-las.

No endereço, o suspeito foi identificado e abordado ainda portando a arma branca utilizada nas ameaças. As vítimas relataram à Polícia Civil que, na noite de domingo (2/11), o suspeito havia agredido fisicamente sua filha, causando-lhe hematoma na região do rosto, fato que também foi constatado pela equipe policial.

Diante da situação, o autor foi preso em flagrante e a arma branca foi apreendida. As vítimas foram conduzidas à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, para a adoção das medidas cabíveis e atendimento psicossocial adequado.

O preso foi apresentado à autoridade policial competente, que determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele permanece à disposição da Justiça.