Homem é perseguido e morto a tiros na Sacramenta

Um homem que não teve identidade divulgada foi morto a tiros na passagem Fortaleza, no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite desta segunda-feira (24/6). O crime ocorreu por volta das 22h30. A Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, está investigando o caso.

Segundo relatos preliminares de moradores da área à Polícia Militar, a vítima foi perseguida por suspeitos que estavam a pé até as proximidades da passagem Mucajá, antes de ser atingida por vários disparos, a maioria deles feitos à altura da cabeça. A polícia acredita que os tiros foram disparados a curta distância, indicando uma possível execução.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a motivação para o crime permanece desconhecida. Informações que circulam nas redes sociais sugerem que o homem estaria envolvido em atividades criminosas na área, como a prática de roubos, mas essa versão não foi confirmada pelas autoridades policiais.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará foram acionadas e coletaram evidências que poderão auxiliar nas investigações. No local do crime, não foram encontradas cápsulas deflagradas, o que pode dificultar a identificação do tipo de arma utilizada.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.