Justiça do Pará absolve irmãos acusados de matar torcedor em Belém

A Justiça do Pará absolveu nesta segunda-feira (24) os irmãos Benedito Rodrigues Santa Brígida, de 27 anos, e Gabriel Rodrigues Santa Brígida, de 25 anos, da acusação de assassinato do jovem Hugo Anderson Tavares Esquerdo, torcedor do Clube do Remo. O crime ocorreu em 24 de fevereiro de 2018, no bairro do Bengui, em Belém, qu​ando Hugo foi morto a facadas após uma briga.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homicídio aconteceu logo após um jogo do Remo. Hugo e um amigo, ao se perderem no bairro do Bengui, encontraram os irmãos Santa Brígida, que vendem mingau e estavam em um bar para se abrigar da chuva. Uma discussão entre eles evoluiu para uma luta corporal, resultando na morte de Hugo.

O julgamento, realizado na 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e presidido pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima, durou oito horas e contou com momentos de réplica e tréplica. Por maioria dos votos, os jurados absolveram Benedito e Gabriel.

A defesa dos irmãos, feita pelo defensor público Domingos Lopes Pereira, convenceu os jurados de que os irmãos não foram os autores das facadas letais. A defesa argumentou que o verdadeiro autor das facadas foi o irmão mais novo dos acusados, um adolescente que confessou o ato. Ele alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que Hugo estava enforcando um de seus irmãos. O adolescente foi julgado separadamente na Vara da Infância, onde respondeu pelo ato infracional.