Mãe e filha são resgatadas de cárcere privado em Belém; suspeito é preso

Uma mulher de 19 anos mantida em cárcere privado em uma casa no bairro da Terra Firme, em Belém, foi resgatada na manhã de domingo (23), juntamente com a filha de apenas seis meses. Segundo a Polícia Militar, responsável pelo resgate, a jovem estava trancada no imóvel, cujas portas estavam com cadeado e janelas gradeadas desde sábado (22).

A ação policial foi desencadeada após a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) solicitar o apoio da Polícia Militar. A guarnição chegou ao local e constatou que Karine havia conseguido abrir uma das janelas e gritar por socorro. Diante da situação, os policiais solicitaram reforço policial para cortar o cadeado e arrombar a porta da casa.

Para a polícia, a vítima relatou que conhecia o suspeito, identificado como Sérgio Gomes, que a manteve presa na casa. Segundo a vítima, ela havia se mudado para o estado de Santa Catarina, mas manteve contato com o homem, que custeou sua viagem de volta para Belém. Contudo, ao retornar, foi vítima de agressões físicas.

No dia anterior ao resgate, a vítima disse que voltou à casa para buscar alguns pertences pessoais, momento em que Sérgio a impediu de sair, exigindo a quantia de R$ 6 mil, valor que ele alegava ter gasto com os custos da viagem. Além disso, ele ameaçou raspar a cabeça da vítima e cortar um dedo ou uma orelha, caso ela não pagasse a quantia.

Após libertarem a vítima e a criança, os policiais se dirigiram ao mercado Ver-o-Peso, onde Sérgio trabalha como açougueiro. Não o encontraram no local e, ao retornarem à residência, localizaram o suspeito, que negou as acusações de cárcere privado, alegando que a jovem estava na casa por vontade própria e que ela lhe devia dinheiro. Sérgio foi algemado e conduzido à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis.

O caso segue sob investigação pa​ra apurar os detalhes das acusações. De acordo com a polícia, a vítima recebeu a assistência necessária e foi encaminhada para prestar depoimento formal na sede da Deam.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que “o caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Belém”.