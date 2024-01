Homem é morto a tiros em Benevides

Um homem, de nome não revelado, foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (24), na rua Luiz Pretestato de Souza, localizada no Bairro das Flores, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Até o momento, as autoridades não revelaram detalhes do crime, que ocorreu perto de uma igreja.

VEJA MAIS

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.