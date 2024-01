Dupla em motocicleta mata adolescente a tiros em Parauapebas

O adolescente identificado como Romildo da Silva Oliveira, de 17 anos, morreu após ser alvejado por diversos tiros disparados por dois homens que chegaram em uma motocicleta. O caso ocorreu na noite de sábado (20), no bairro Alto da Boa Vista, em Parauapebas, sudeste paraense.

Segundo a polícia local, tudo teria ocorrido por volta de 23h, quando a vítima estava na rua e não percebeu a aproximação dos dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta Broz branca. Populares relataram que ao menos cinco disparos teriam atingido a vítima. Logo após o crime, os assassinos fugiram. Testemunhas não souberam informar para a polícia as características ou identidades dos executores.

Romildo ainda foi socorrido com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Jardim, mas não resistiu e morreu após dar entrada no local. As polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas e realizaram os procedimentos de apuração de informações na cena do crime. Ainda não há informações sobre o que teria motivado a execução à queima-roupa

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima morreu no hospital. Equipes da delegacia de Parauapebas solicitaram perícias para auxiliar na apuração do caso. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo 181.