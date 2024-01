Jovem é assassinado com cinco tiros perto de cemitério de Oriximiná

Euler Julian, de 23 anos, foi morto com cinco tiros, na noite desta terça-feira (23), no bairro Santa Luzia, em Oriximiná, no oeste do Pará, perto de um cemitério da área. A princípio, dois homens em uma moto teriam abordado a vítima e efetuado os disparos contra ela. A Polícia Civil investiga as motivações do crime.

Uma guarnição do 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM) foi acionada ao caso. Chegando no local, os militares encontraram o rapaz baleado e desacordado no chão da via, vestindo apenas uma bermuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de Euler.

A imprensa local divulgou que Euler, supostamente, estava envolvido com a venda de entorpecentes e estaria devendo para o tráfico. Entretanto, as autoridades não confirmaram essa informação. O jovem ia completar 24 anos nesta quinta-feira (25).

A Polícia Civil informou à redação integrada de O Liberal, por meio de nota, que equipes da delegacia de Oriximiná trabalham para identificar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.