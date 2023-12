Dupla armada executa homem em frente ao cemitério Santa Izabel, no Guamá

Um homem de aproximadamente 25 anos foi morto com três tiros nas costas, na noite desta quinta-feira (28), por volta das 19h30, em frente ao cemitério Santa Izabel, na avenida José Bonifácio, bairro do Guamá, em Belém. O rapaz não possuía nenhum documento de identificação. No entanto, a presença de algumas tatuagens nas pernas do jovem deverá ajudar as autoridades policiais a localizar os familiares dele. As primeiras informações apuradas pela Polícia Militar, no local do homicídio, apontam que a vítima estava em uma bicicleta, quando foi abordada por dois homens em uma moto.

Após os disparos, os suspeitos fugiram sem que fossem identificados. A vítima ficou caída, já sem vida, bem próximo do meio-fio. O que intriga a polícia é que a bicicleta do homem não foi encontrada no local.

Segundo pessoas que se apresentaram como testemunhas do ocorrido, um flanelinha que vigia carros nas proximidades do cemitério disse que conhecia e iria chamar a família da vítima. Ainda conforme as testemunhas, esse flanelinha saiu na bicicleta do rapaz assassinado e, até por volta das 22h, não havia retornado ao local do assassinato.

Policiais militares do 37° Batalhão preservaram a cena do crime, até a chegada das polícias Civil e Científica. O corpo foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML). De acordo com o perito Nazareno Melo, a vítima foi surpreendida pelas costas e não teve chance de defesa.

“Algumas informações que foram prestadas aqui é que ele vinha de bicicleta, e dois elementos em uma moto se aproximaram dele e efetuaram três disparos. O cidadão é ignorado. A gente não conseguiu identificar. Ele foi baleado pelas cos​tas e caiu ali mesmo na ciclofaixa. Ele teve hemorragia interna, deve ter pego no pulmão. Foi a óbito ainda no local”, informou o perito.

Ainda segundo Nazareno Melo, o homem apresentava algumas tatuagens que poderão ajudar as autoridades policiais a identificá-lo e, consequentemente, encontrar os familiares. “Uma das tatuagens na perna esquerda dele é um lobo. Do lado direito, é “Livrai-me de todo o mal”, acrescentou o perito.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Testemunhas deverão ser ouvidas e imagens de câmeras de segurança serão analisadas, na tentativa de elucidar o crime. Qualquer informação que auxilie nas investigações pode ser repassada ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e anônima.