Suspeito de ataques contra agentes de segurança pública é morto em ação policial em Ananindeua

Darielson Lima Vasconcelos foi morto em uma ação policial, na noite de quarta-feira (27), no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a polícia, ele estaria ligado a ataques contra agentes de segurança pública.

Segundo o relato policial da ocorrência, uma viatura do 6º Batalhão fazia rondas no residencial Ilhas do Atlântico quando avistou homens armados comercializando drogas. Os suspeitos, conforme o registro da PM, atiraram contra os militares e invadiram a casa de moradores.

A polícia atirou contra um dos suspeitos e baleou Darielson. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Mas não resistiu aos ferimentos.

A PM apreendeu uma pistola, munições de arma de fogo, um celular, balança de prisão e 152 porções de maconha. O caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova.

Nas redes sociais, informações foram compartilhadas de que Darielson era suspeito de participação na morte participação na morte do sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, de 42 anos. A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para dar um posicionamento sobre essa hipótese. A PC informou que "um homem morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar". O caso é investigado pela Seccional Urbana da Cidade Nova.

Morte de sargento do CBMPA

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, de 42 anos, morreu após ser baleado por homens que chegaram em um carro prata, no dia 19 deste mês, no conjunto Abelardo Conduru, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O crime ocorreu quando a vítima conversava na frente da casa onde morava. O carro utilizado no crime foi apreendido pela polícia. Segundo a PM, Luiz já havia sobrevivido a outro atentado.