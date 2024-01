Homem é executado a tiros em frente à casa da própria mãe em Benevides

Eliastarles Farias de Souza, 41 anos, foi morto com três tiros na noite desta quinta-feira (4), na rua Nova República, bairro do Maguari, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A vítima foi alvejada duas vezes nas costas e uma na cabeça, segundo a polícia. Ainda não há detalhes se o homem tinha antecedentes criminais. Também é desconhecido se Eliastarles vinha sofrendo algum tipo de ameaça que pudesse culminar com o homicídio. A Polícia Civil investigará o caso. Até o final da noite, ninguém havia sido preso.

De acordo com informações de policiais militares do 39° Batalhão, que ouviram moradores da área, Eliastarles era morador de outro bairro e foi morto no momento em que estava chegando na casa de sua mãe para visitá-la. A vítima dirigia uma motocicleta, modelo Bros, e ainda chegou a estacionar o veículo. Dois homens em um carro prata, modelo Siena, se aproximaram.

Um deles desceu e efetuou os primeiros disparos nas costas da vítima. Antes da fuga, o suspeito desferiu o último tiro na cabeça do homem. Eliastarles ainda tentou correr, mas acabou caindo mais adiante da casa dos familiares, já sem vida. No local do crime, ninguém soube repassar, por exemplo, características que ajudassem na identificação dos assassinos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e levantaram as primeiras informações sobre o ocorrido. “O cidadão estava chegando à residência e, nas proximidades daquela casa, que é a casa da mãe dele, segundo populares, ​chegou um Siena prata e um dos elementos desceu e efetuou vários disparos na vítima, que saiu correndo, mas não resistiu aos ferimentos”, relatou o aspirante Lima, do 39° Batalhão.

Familiares da vítima e moradores da rua Nova República acompanharam os trabalhos da Polícia Científica. Eles não quiseram comentar o ocorrido. Os peritos analisaram o corpo de Eliastarles e também coletaram elementos que poderão ajudar na identificação dos assassinos. A Polícia Civil investigará o caso.

“Foram três perfurações, sendo duas nas costas e uma na face. Ele estava descendo da moto e já chegaram atirando nele. Tentou fugir, mas não conseguiu, porque ele foi alvejado antes que conseguisse imprimir fuga. Já caído, efetuaram o último disparo na face dele”, detalhou o perito Nazareno Melo, acrescentando que a vítima teve uma hemorragia ainda no local do crime. O laudo da Polícia Científica deverá esclarecer a causa da morte.

Veja como denunciar

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.