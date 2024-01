Polícia Civil prende principal suspeito do triplo homicídio registrado em Santarém

O principal envolvido no ataque que deixou dois homens e um adolescente mortos foi preso, na manhã desta quarta-feira (3), pela Polícia Civil do Pará. O crime ocorreu no dia 28 de dezembro do ano passado, no bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Estado. Josafá Neres de Azevedo, 61, Ernizon Neres da Silva, 32, e um adolescente de 16 anos morreram. José Mireu da Conceição, 52, e um garoto de 15 anos, ficaram feridos no ataque e sobreviveram. Todos os investigados foram identificados. Um deles é agente de segurança pública.

A ação da polícia nesta quarta (3) ocorreu para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra o investigado, de nome não revelado, que foi identificado como um dos autores dos disparos.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Santarém e contou com apoio de equipes da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do Baixo e Médio Amazonas.

"Os agentes da Delegacia de Homicídios de Santarém, agiram de forma rápida e eficaz, e conseguiram chegar aos autores dos disparos através de uma investigação criteriosa que contou também com as imagens de monitoramento da residência. Após a identificação dos autores do crime, a PCPA teve apoio da Corregedoria da instituição a qual um dos investigados pertence, já que ele é um agente público", informou o delegado-geral Walter Resende.

A apuração da PC constatou que as cinco pessoas baleadas eram ciganas e moravam, há um mês, na residência onde o crime ocorreu. As investigações apontaram que os criminosos utilizaram um veículo para dar apoio na fuga. Após as diligências investigativas e levantamentos no local, o carro foi localizado e periciado.

"A prisão de hoje é o resultado do investimento e do treinamento policial para uma investigação qualitativa. Poucos dias após o crime o principal suspeito foi preso e todos os envolvidos já foram identificados. Agora é questão de tempo para que eles também sejam localizados e a prisão efetivada", ressaltou o delegado Hennison Jacob, Diretor de Polícia do Interior.

O principal envolvido no crime foi preso em Belém e conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele vai responder por três homicídios dolosos e por duas tentativas de homicídio.