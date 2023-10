Homem é morto a facadas após uma discussão em Santa Maria do Pará; suspeito foi preso

Um homem identificado como José Arnaldo Rodrigues Braga, de idade ainda não confirmada, foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (26), na avenida Santa Maria, em Santa Maria do Pará, região do nordeste paraense. O suspeito do crime, identificado como Marcos Marcelo Alves da Silva, foi preso por volta das 11h40 desta quinta, durante rondas da Polícia Militar na região. Em depoimento de Marcos à polícia, o suspeito afirmou que o crime teria sido motivado por uma briga entre os dois. Eles estariam bebendo em um bar da região. A vítima morreu no local.

Em meio a discussão, Marcos teria desferido dois golpes de faca nas costas da vítima, que momentos antes do homicídio teria dado um tapa no suposto autor do crime. Militares do 42º Batalhão da Polícia Militar (42º BPM), que atenderam a ocorrência, afirmaram à reportagem que, de acordo com as informações colhidas no local do crime, Marcos e José sempre bebiam juntos. Ainda não se sabe qual seria a relação entre o suspeito e a vítima e o que teria motivado a discussão entre ambos.

A polícia conseguiu chegar até o suspeito por meio do relato de algumas pessoas que estavam no local do crime minutos após o assassinato. Os moradores afirmaram à guarnição que o autor teria fugido do local, mas que ainda poderia estar nas redondezas. Os militares iniciaram as buscas e encontraram o suspeito na rua Vicente Fernandes. No momento da prisão, ele ainda estava portando a faca usada para cometer o crime. Segundo a polícia, como havia indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, foi dada ordem de prisão e Marcos foi conduzido até uma UIPP da região para os procedimentos cabíveis.

Também segundo a PM, ainda não se tem informações se suspeito já teria passagem pela polícia. O suspeito segue preso e está à disposição da justiça. Ainda de acordo com as informações repassadas pelo 42º BPM, nenhum familiar ou conhecido da vítima compareceu ao local do crime. Equipes da Polícia Científica também foram acionadas para a ocorrência. O corpo José Arnaldo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto às polícias Militar e Civil sobre outras informações acerca da dinâmica do crime. A reportagem aguarda retorno.