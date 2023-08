Corpo de tesoureiro é encontrado dentro de kitnet no Marajó; vítima foi morta a facadas

O tesoureiro do Banco do Estado do Pará (Banpará) Luiz Paula Miranda foi encontrado morto no começo da tarde desta quinta-feira (10), com várias perfurações de faca no tórax, dentro do kitnet que morava, em Santa Cruz do Arari, no Marajó. A principal suspeita pelo crime é a esposa dele, Ellen Caroline de Oliveira Paixão, que está foragida. Ainda não se sabe a motivação para o homicídio.

Por volta de 12h45, militares do 8º Batalhão PM foram acionados pela gerência da agência do Banpará do município, informando que o corpo de Luiz tinha sido localizado. Militares disseram à reportagem que a gerente estranhou o sumiço da vítima no local de trabalho. Ao decidir investigar o que tinha acontecido, ela encontrou Luiz morto no chão da cozinha, vestindo apenas uma cueca. Havia um rastro de sangue que ia do corpo até o quarto do imóvel, incluindo a cama do casal.

As polícias Civil e Científica foram acionadas para acompanhar o caso. O corpo foi removido para o Hospital Municipal. A PM fez diligências para localizar e prender Ellen, esposa de Luiz. No entanto, os policiais foram comunicados de que a suspeita teria embarcado em uma lancha, possivelmente na madrugada desta quinta (10), com destino a Belém. Assim como Luiz, a companheira dele é natural do Amapá.

Por nota, a PC informou que instaurou inquérito para apurar o homicídio. As investigações iniciais da Polícia Civil apontam para um crime passional – aquele que é motivado por uma grande emoção. Os agentes civis fazem diligências para identificar o autor ou autora do crime.

AFBEPA lamenta morte de Luiz

A Associação dos Funcionários do Banpará (Afbepa) lamentou a morte de Luiz, que era coordenador de retaguarda e serviços da agência Santa Cruz do Arari. “De acordo com informações repassadas para a nossa Associação, Luiz não foi trabalhar, neste dia 10, e a sua gerente geral, preocupada, foi até a sua casa, onde se deparou com a cena do homicídio. As causas de sua morte já estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Neste momento de dor e desolação, nos unimos em pensamento e oração, buscando força para enfrentar essa perda avassaladora”, diz o comunicado da entidade.

“Além de suas atribuições profissionais, Luiz era mais do que um colega de trabalho, era um ser humano gentil e generoso que, com um sorriso caloroso, irradiava positividade a todos ao seu redor. A notícia deixou todos nós perplexos e aturdidos diante da prematura perda de alguém tão querido por todos que o conheciam”, diz outra parte da nota de pesar.