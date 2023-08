Justiça concede liberdade provisória a suspeito de matar motorista de app com tiro na testa, no AM

A justiça de Manaus (AM) concedeu liberdade provisória ao suspeito de matar um motorista de aplicativo com tiro na testa após uma briga de trânsito em frente a um posto de gasolina, na zona leste do estado. A vítima, Anderson Filho Parente Gama, de 20 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas morreu na madrugada desta terça-feira (8).

O juiz responsável pelo caso afirmou que seguiu o parecer do Ministério Público do Amazonas (MPE-AM) parar tomar a decisão da liberdade provisória ao suspeito, chamado Diego Marinho Fernandes, que usará tornezeleira eletrônica e terá que seguir outras medidas.

"Tais como: comparecimento periódico em juízo, no prazo de 30 em 30 dias, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a bares e similares; proibição de ausentar-se da Comarca; proibição de mudar de endereço, sem comunicar o Juízo", detalhou o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), em nota.

Além disso, Diego não poderá sair de casa entre os horários 22h e 6h.

Relembre o caso

A briga que levou a morte do motorista de aplicativo Anderson ocorreu na última terça (08) em um posto de combustíveis na Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, Anderson e outros motoristas discutiram com o suspeito. Em seguida, ele corre atrás do veículo em movimento da vítima, que para logo mais a frente. O suspeito, então, dispara contra o motorista e lhe acerta com um tiro na testa.

Após ser atingida, a vítima foi levada em estado grave a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) da capital.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)