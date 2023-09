Mulher morre após ser esfaqueada pela ex do namorado

Após ficar internada em estado grave por quase um mês, morreu nesta quarta-feira (6) a mulher que foi esfaqueada 20 vezes pela ex do namorado, em Inhumas, Goiânia (GO), no último dia 5 de agosto. Vanessa Nunes da Silva, de 29 anos, estava grávida e já havia perdido o bebê após o ataque.

Vanessa estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Desde quando foi internada, o quadro de saúde dela era considerado grave e ela respirava com a ajuda de aparelhos.

A suspeita, que não teve o nome divulgado, foi presa no dia 12 de agosto, em Taquaral de Goiás. Segundo a Polícia Civil do estado, a princípio, a mulher foi indiciada por tentativa de homicídio. No entanto, com a morte de Vanessa, deve ser alterado para homicídio.

Ciúmes

Segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Miguel Mota Leite Filho, a motivação do crime teria sido por ciúmes. A suspeita do crime, que é uma ex parceira do namorado da vítima, estaria com ciúmes de Vanessa porque ficou sabendo da gravidez da vítima.

Em depoimento à polícia, a suspeita permaneceu em silêncio e não respondeu ao interrogatório. Ainda segundo o delegado, a execução do crime já teria sido arquitetada, pois a suspeita teria detalhado como seria o ataque a diversas testemunhas.

