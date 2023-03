Jovem é esfaqueada 9 vezes por ex que não aceitou o fim do relacionamento

Câmeras de segurança instaladas em um estabelecimento comercial em Vicente Pires registraram o momento em que um homem esfaqueou uma mulher nove vezes por não aceitar o término do relacionamento. A vítima está internada em estado grave em uma unidade de saúde do Distrito Federal. O suspeito foi detido por populares até a chegada da polícia.

De acordo com as investigações da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), o suspeito, de 22 anos, começou a se relacionar com a jovem, de 21, em dezembro do ano passado. Em janeiro deste ano o casal resolveu morar junto, mas, as crises de ciúmes do homem provocaram o fim da relação.

Um dia antes da tentativa de feminicídio, o criminoso já havia tentado agredir a ex-companheira, mas a Polícia Militar do DF foi chamada e o suspeito fugiu. Na manhã desta quinta-feira (23), ele foi até o local de trabalho da vítima para buscar alguns pertences e ir embora, mas,novamente tentou reatar o relacionamento, o que foi negado pela ex.

Furioso com a rejeição, o homem, que estava com uma mochila nas costas, sacou uma faca da cintura e empurrou a recepcionista para os fundos do estabelecimento, próximo a um banheiro. Enquanto fazia a vítima recuar, o criminoso desferiu vários golpes na barriga e nas costas da jovem, que gritava por socorro.

Populares que estavam próximos ao local correram para ajudar, enquanto o agressor fugiu do local às pressas. As imagens mostram que a jovem cai no chão algumas vezes e se arrasta pedindo ajuda. Algumas pessoas a ampararam e a levaram às pressas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Depois de preso, o autor foi conduzido à 8ª DP, onde foi autuado e preso por tentativa de feminicídio com motivo fútil e meio que dificultou a defesa da mulher. Se condenado, o agressor pode pegar pena de 12 a 30 anos. O homem não tinha passagens pela polícia e confessou o crime, alegando que o fez para se defender, pois teria sido ameaçado pela vítima.