Policiais civis prendem, no Pará, suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira

Policiais civis prenderam Francisco Alves de Souza, suspeito de ter praticado o crime de feminicídio tentado contra a ex-companheira dele, no dia 18 de setembro de 2022, na comunidade do Caju, na zona rural de Baião, no nordeste do Pará.

Ainda segundo a Polícia Civil, o crime causou grande repercussão: o suspeito deu um tiro de espingarda no rosto da vítima, “que ficou desfigurada e com sequelas para sempre”. A prisão dele ocorreu na quinta-feira (16), por volta das 9 horas. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça.

Após a realização de diversas diligências, e com apoio técnico do Núcleo de Apoio à Investigação Abaetetuba, Francisco foi preso pela Polícia Civil no município de Senador José Porfírio, que pertence à 11ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no sudeste paraense. Depois de ouvido, o homem foi para o sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.

