Suspeito de feminicídio continua foragido de Parauapebas

Continuam as buscas pelo foragido da justiça Jailson Martins da Silva, suspeito de assassinar a tiros a jovem Claini Gomes dos Santos, grávida de quatro meses. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano, na cidade de Palestina do Pará, região sudeste do estado. O motivo seria a suposta gravidez da vítima, de 23 anos, que vinha sendo pressionada para abortar o filho, o que havia sido recusado. Com informações do site Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Ainda segundo a polícia, Claini foi assassinada com pelo menos quatro tiros. O crime aconteceu por volta das 21h, em frente à residência dela, na rua Marechal Rondon, bairro Central. Ela estava sentada sozinha na porta de casa, quando o suspeito chegou em uma motocicleta e efetuou os disparos. A Polícia Civil apurou também que Claini tentou correr para dentro do imóvel, mas foi atingida nas costas.

As investigações apontam que a vítima se relacionou uma única vez com Jailson e ficou grávida, mas o suspeito não aceitava a paternidade. O homem teria começado a ameaçar de morte a ex-companheira. Na época do assassinato, Jailson trabalhava em uma fazenda localizada na região conhecida como Viração, zona rural de Palestina.

“A Polícia Civil pede a colaboração da população para que nos preste informações a respeito do paradeiro desse indivíduo identificado como autor do feminicídio”, pede o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil no sudeste do Pará. Ele acrescenta que as informações podem ser feitas de forma anônima para o Disque Denúncia Sudeste do Pará.

Denuncie

O serviço funciona 24 horas, por meio do telefone fixo (94) 3312-3350, WhatsApp (94) 98198-3350 e o app Disque Denúncia Sudeste do Pará, em ambos os canais o denunciante tem o anonimato garantido.