Acusado de atear fogo e matar companheira grávida se entrega à polícia, em Cametá

Mizael Braga Caldas, de 30 anos, acusado de jogar gasolina e atear fogo na companheira grávida no último dia 17, em Cametá, se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (31). Ele se apresentou na Delegacia de Polícia Civil do município do nordeste paraense e confessou o crime. A vítima, Isabely Letícia Monteiro do Carmo, de 22 anos, ficou dez dias internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos feirmentos e morreu na tarde da última sexta-feira (28).

O acusado estava sendo procurado pela polícia desde o dia em que cometeu o crime. Na manhã desta segunda (31), ele se apresentou na delegacia de Cametá e confessou que matou a companheira, que estava grávida. À imprensa local, Mizael Braga disse que assassinou Letícia porque "estava consumindo bebida alcoólica", mas não detalhou a motivação.

Ele foi levado pelos investigadores Guimarães e Pantoja, da Polícia Civil, para realizar o exame de corpo de delito. Em seguida, será transferido para o sistema penal e ficará à disposição da justiça. Vizinhos da vítima disseram aos policiais que Mizael seria um homem violento e autoritário, e que teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Janete Monteiro, mãe de Letícia, disse que está aliviada com a prisão do acusado, e que aguarda que a justiça seja feita. "Ele pode passar 30 anos preso, mas a minha filha e a minha neta não vão voltar. Então eu só posso pedir por justiça. É o que nós queremos agora", relatou.

Sobre o caso

A Polícia Civil investiga um caso brutal de tentativa de feminicídio ocorrido no Pará, na madrugada do dia 17 de janeiro. Um homem, identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos, é acusado de jogar gasolina e atear fogo na companheira grávida. O caso ocorreu na Vila do Carmo, na cidade de Cametá, no nordeste paraense. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Cametá para apurar o caso.

Após dez dias internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), a morte de Letícia Monteiro foi confirmada pela família da vítima, na tarde de sexta-feira (28). De acordo com a mãe da vítima, a filha, de 22 anos, estava em estado grave e além das complicações causadas pela queimadura, a Camila também foi diagnosticada com covid-19.