Mulher que foi incendiada pelo companheiro em Cametá permanece com o bebê morto na barriga

O bebê de seis meses que morreu, na manhã de ontem, ainda permanece na barriga da jovem que teve o corpo incendiado na última segunda-feira, no município de Cametá. De acordo com o último boletim médico informado aos familiares, o estado de saúde da vítima de 22 anos, ainda é grave. Segundo informações conseguidas pela reportagem de O Liberal, a paciente não pode ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia para a retirada do bebê, pela gravidade em que a paciente se encontra. Por isso, uma médica especialista foi avaliar a paciente no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e decidiram expelir a criança da barriga, com uso de medicamentos.

Ainda durante o boletim médico, os familiares foram informados que a paciente terá que amputar o braço esquerdo ou parte dele e que para isso, terão que esperar o membro desinchar.

O homem, identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos, é acusado de jogar gasolina e atear fogo na companheira grávida. O caso ainda segue sendo investigado pela polícia civil do estado e o suspeito continua foragido.

(Com colaboração do Portal TheOtaciano)