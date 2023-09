Homem é morto a facadas após discussão em Marabá

A vítima, identificada como Bremerson dos Santos Lima, de 31 anos, foi morta na madrugada desta quinta-feira (7) com vários golpes de faca após se envolver em uma discussão em um bar. De acordo com as informações preliminares, o estabelecimento onde o crime ocorreu fica localizado na rua Geraldo Veloso, no bairro Bela Vista, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do estado. O acusado do crime, que não teve a identidade revelada, fugiu após cometer o assassinato.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar no local do homicídio, quando Bremerson chegou ao bar o acusado de desferir as facadas já estava no estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas. Os dois teriam iniciado a discussão, no entanto, as testemunhas do caso não souberam informar o que teria motivado o desentendimento entre os dois homens.

No calor da discussão, o assassino teria puxado uma faca e desferiu vários golpes em Bremerson. Logo após ver o homem ensanguentado no chão da parte da frente do bar, o autor do crime fugiu. Pessoas que presenciaram a situação ainda teriam acionado uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram ao local, constataram que a vítima havia morrido.

Como já era de madrugada, poucas pessoas estavam na rua quando o crime ocorreu. No entanto, vizinhos relataram aos policiais militares que ouviram a discussão acalorada e que os homens teriam chegado a trocar alguns socos, antes do homicídio ocorrer. A briga foi tão audível que alguns moradores da área chegaram a acordar, mas não saíram de suas casas para ver o que ocorria. As testemunhas ainda relataram aos agentes que brigas entre pessoas bêbadas costumam ser frequentes no bar.

A Polícia Militar colheu as primeiras informações e preservou o local do crime até a chegada da equipe da Polícia Científica e dos policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil. A Polícia Civil trabalha para descobrir a autoria e motivação do crime.