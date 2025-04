Homem é morto a tiros em Mosqueiro; PC investiga o caso

Um homem identificado como Sebastião Cruz Vulcão foi assassinado a tiros na madrugada de terça-feira (23/4), no bairro Murubira, em Mosqueiro, distrito de Belém. As dinâmicas do crime não foram divulgadas, mas as autoridades acreditam que se trate de um acerto de contas.

Conforme a polícia, imagens de câmeras de segurança já foram coletadas para ajudar na identificação dos criminosos. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha diversos antecedentes criminais, o que reforça a suspeita de acerto de contas. No entanto, nenhuma hipótese é descartada.

Em nota, a Polícia Civil informa nesta quinta-feira (24/4) que “equipes da Seccional de Mosqueiro trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio de Sebastião”. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.