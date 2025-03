Suspeito de participar no latrocínio de gerente de supermercado é morto em ação policial no Pará

Ruan Lucas, conhecido como “Tabaquinho”, morreu em ação policial na manhã deste domingo (23/3), em Oriximiná, no oeste do Pará. Ele era suspeito de envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, que vitimou o gerente de supermercado Silvan Marcelo Lima no dia 10 deste mês.

Conforme o portal O Impacto, as investigações policiais apontaram “Tabaquinho” como o piloto da motocicleta envolvida na morte de Silvan. O crime aconteceu na Avenida Frei Vicente, com a Alameda 35, na divisa dos bairros Aeroporto Velho e Interventoria, em Santarém. A vítima foi baleada durante o assalto e não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo o portal O Impacto, Ruan fugiu para Oriximiná, onde se refugiou com o apoio de pessoas da região. Com isso, as polícias Civil e Militar descobriram que ele estava no Residencial Tia Ana e montaram uma operação para prendê-lo.

VEJA MAIS

Os agentes encontraram o suspeito assim que chegaram no local. De acordo com O Impacto, os policiais afirmaram que ele estava armado e, por conta disso, houve a necessidade da intervenção. “Tabaquinho” foi baleado e morreu.

A morte de Tabaquinho ocorreu uma semana após a prisão de Tielison Damasceno de Lima, outro suspeito de envolvimento no latrocínio de Silvan Lima. Tielison foi capturado em Itaituba no dia 16 de março e é apontado como o autor do disparo que matou o gerente de supermercado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

O crime

Silvan Marcelo Lima Teixeira era gerente operacional de um supermercado que iria inaugurar em Santarém. No dia do crime, a vítima foi abordada por homens armados que exigiram um cordão e uma pulseira que ele usava. Após o roubo, Silvan foi alvejado na região das costas e morreu.