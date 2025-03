Suspeito de matar gerente de supermercado em Santarém é preso em Itaituba

Um homem suspeito de assassinar um gerente de supermercado em Santarém, no oeste do Pará, foi preso em Itaituba, no sudoeste paraense. O investigado foi capturado na manhã deste domingo (16/3), após uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar. A vítima, Silvan Marcelo Lima Teixeira, foi morta em um latrocínio que ocorreu na última segunda-feira (10), na avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho.

A captura do investigado ocorreu por volta das 7h30. Equipes da Superintendência de Polícia Civil de Santarém, juntamente com a Polícia Militar e a equipe do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NAI), foram ao endereço do suspeito, que é natural de Itaituba. O principal suspeito será levado para Santarém, onde será autuado em flagrante pelo crime.

De acordo com as informações policiais, o suspeito já cumpria pena após ser condenado por 12 anos pelo crime de roubo qualificado. O delito teria ocorrido em Santarém. No entanto, o homem teria sido transferido para Itaituba, por ter residência fixa no local. Ele havia ganhado liberdade condicional no final de 2024 e estava proibido pela Justiça de sair de Itaituba.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de latrocínio e está à disposição da Justiça. "Equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar o segundo suspeito no crime", comunicaram.

O crime

Silvan Marcelo Lima Teixeira era gerente operacional de um supermercado que iria inaugurar em Santarém. No dia do crime, a vítima foi abordada por homens armados que exigiram um cordão e uma pulseira que ele usava. Após o roubo, Silvan foi alvejado na região das costas e morreu.