Gerente de supermercado é assassinado a tiros durante assalto em Santarém

Um gerente de supermercado foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (10) em frente a um estabelecimento prestes a inaugurar na avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará. A vítima, identificada como Silvan Lima, era gerente operacional do supermercado e foi morta durante um assalto, segundo a polícia.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta preta, cuja placa estava coberta de barro. Um dos criminosos desceu e abordou Silvan, exigindo que ele entregasse as joias que usava – um cordão e uma pulseira. Um vídeo de câmera de segurança mostra que o bandido agiu com violência, empurrando a vítima e um outro trabalhador. Enquanto o colega conseguiu se esconder ao lado de um caminhão, Silvan foi atingido por um disparo nas costas. Após o crime, o assassino arrancou as joias da vítima e fugiu com o comparsa na motocicleta.

VEJA MAIS



“A gente estava passando na moto, na hora o rapaz desceu da moto e apontou a arma nas costas do senhor, do seu Silvan. Aí ele foi logo tirando a pulseira e o cordão, e o bandido deu logo o tiro. E aí eles pularam da moto. A maioria que estava aqui viu, só que não deu de intervir porque ele apontou a arma para todo mundo”, relatou uma testemunha à imprensa santarena.

Pessoas que estavam próximas ao ocorrido acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar ao local os s​ocorristas constataram que Silvan já estava morto. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar iniciou buscas pelos suspeitos. Segundo testemunhas, um deles seria Marcos Alves da Silva, conhecido como “Xitola”. Ele é apontado como o autor do assassinato do promotor de eventos Cláudio Cardoso da Silva, o “Kazuza”, morto durante uma tentativa de assalto na bilheteria do clube Panterão em novembro de 2023.