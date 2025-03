Suspeito de pirataria é morto em ação policial na zona rural de Abaetetuba

Uma operação policial realizada na zona rural de Abaetetuba, no Pará, resultou na morte de pelo menos um suspeito e deixou outro ferido neste domingo (9). A intervenção ocorreu na região do rio Arapapu, com o objetivo de combater a atuação de piratas que aterrorizam moradores da localidade.

Segundo informações preliminares das forças de segurança, um dos suspeitos foi morto em confronto com os agentes, em circunstâncias que ainda não foram detalhadas. Outro indivíduo ficou ferido, enquanto dois comparsas conseguiram fugir para uma região de mata. Imagens que circulam em grupos de mensagens mostram moradores ajudando a polícia a carregar o corpo do suspeito morto para dentro de uma embarcação.

As investigações iniciais apontam que os suspeitos seriam oriundos do município de Igarapé-Miri e costumavam invadir residências na região das ilhas de Abaetetuba. O grupo agia de forma violenta e amedrontava os moradores da área.

A operação contou com a participação de policiais militares, civis e penais. O caso foi apresentado na Delegacia de Abaetetuba, onde serão tomadas as providências legais cabíveis.