'Prego' é morto a tiros por dupla em moto enquanto aguardava conserto de carro em Rondon do Pará

Oscar Costa da Silva, de 33 anos, conhecido pelo apelido “Prego”, foi morto na manhã deste sábado (22/3), em Rondon do Pará, no sudeste do estado, enquanto aguardava o conserto de um carro. Ao que tudo indica, duas pessoas em uma moto, ainda não identificadas, cometeram o crime.

Segundo o portal Correio de Carajás, “Prego” viajava com a esposa, o tio dela -que era o motorista - e uma criança em direção a uma propriedade rural, quando o automóvel apresentou falha mecânica. Eles decidiram parar numa conhecida oficina, localizada na Avenida Marechal Rondon, no Centro.

Ainda conforme o Correio, Oscar aguardava do lado de fora do estabelecimento, quando foi surpreendido pela dupla em uma moto de modelo Honda Fan preta. O garupa desceu da moto e atirou contra a vítima, que foi baleada na cabeça e nas costas.

“Prego” foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado até o Hospital Municipal. No entanto, ele chegou morto na unidade de saúde.

De acordo com o Correio de Carajás, Oscar já possuía antecedentes criminais por violência doméstica, ameaças, invasão de domicílio, furto e até homicídio. O corpo dele foi removido pela Polícia Científica e encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.