Agente de saúde é encontrado morto com marcas de facadas em Altamira

Celso José Moraes de Oliveira, de 45 anos, foi encontrado morto com sinais de facadas pelo corpo na Comunidade Grota Seca, a cerca de 10 km da sede de Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima foi localizada por moradores na manhã desta sexta-feira (21/3), em uma área de mata no Ramal Girassol. Ele foi identificado como agente de saúde que morava no bairro Paixão de Cristo e atuava no centro do município.

Os relatos iniciais são de que Celso foi visto chegando de motocicleta na área por volta de 19h30. Não há detalhes sobre o que a vítima foi fazer na área rural. Ao ser encontrado, nas primeiras horas do dia, ele apresentava cortes profundos pelo corpo e estava somente com uma bermuda. Não há informações sobre o que teria ocorrido no local ou quem poderia ter desferido os golpes na vítima. No entanto, moradores relataram que, próximo a uma casa do local, havia uma grande quantidade de sangue que poderia ser de Celso.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o acionamento da Polícia Científica, que fez a perícia na área e a remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira. Um homem que vive na área onde o crime ocorreu foi encaminhado para prestar esclarecimentos, no entanto, não há confirmação se ele teria envolvimento ou mais informações sobre o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Altamira trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Celso José Moraes de Oliveira. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações”, comunicou.