Homem é linchado após tentar furtar casas em Outeiro

Um homem, ainda não identificado, foi linchado na madrugada desta sexta-feira (21/3), na Passagem Amoras, bairro São João, em Outeiro, distrito de Belém. Testemunhas contaram às autoridades que ele estaria furtando casas quando moradores da área perceberam e o capturaram. Depois disso, três mulheres e dois homens o esfaquearam mais de uma vez, ainda conforme os relatos colhidos pela polícia.

Por volta das 4h43, uma guarnição do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM) foi acionada ao caso e, assim que chegou no local, constatou a morte do homem. Em seguida, a Polícia Científica foi comunicada para realizar a perícia de local de crime e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame cadavérico.

Entre os golpes de arma branca que a vítima recebeu, as autoridades informaram que um deles atingiu a veia femoral, uma das principais veias do sistema circulatório das pernas. O homem morreu no local, sem chance de ser socorrido.

Até agora, a PM não conseguiu identificar os envolvidos no linchamento ou o homem esfaqueado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima vestia camisa preta, calça jeans e um tênis preto antes de morrer, e possuía a tatuagem de uma carpa no lado esquerdo do peito. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.