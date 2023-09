Homem é capturado por moradores e amarrado em árvore após decepar mão de idoso em Mojuí dos Campos

Marlon Damasceno Lopes, 32 anos, foi preso, na tarde desta quarta-feira (6), suspeito de tentativa de homicídio contra Luiz Soares de Sousa, 81 anos, na comunidade Patoá, que fica em Mojuí dos Campos, oeste do Pará. Para que Marlon não fugisse, os moradores o amarraram em uma árvore. A motivação do crime é desconhecida.

Segundo o relatório da ocorrência, o 6º Posto Policial Destacado (PPD) foi acionada para ocorrência com as informações de que Marlon teria acertado a mão da vítima com uma foice. O golpe, segundo a polícia, decepou o membro.

Assim que os militares chegaram na comunidade Patoá, encontraram o suspeito preso na árvore. O idoso atacado já tinha sido socorrido por outras pessoas e levado para um hospital. No entanto, o estado de saúde dele não foi revelado.

Marlon, juntamente com a arma do crime, foram levados para delegacia. Segundo a PM, o suspeito já tinha respondido criminalmente por homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.