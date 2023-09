PM que atirou em jovem no Guamá é indiciado por tentativa de homicídio, aponta documento

O sargento Arthur dos Santos Júnior, da Polícia Militar do Pará, suspeito de balear a jovem Catharina Kethellen da Silva Palmerin, 24 anos, com um tiro na barriga foi indiciado na última segunda-feira (4) pelo crime de “tentativa de homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”. O fato ocorreu no último domingo, 3, em uma parada de ônibus, no bairro do Guamá, em Belém. Nesta quarta-feira, 6, familiares da vítima informaram à reportagem de O Liberal que o estado de saúde da jovem é “extremamente delicado”. Ainda segundo os familiares, Catharina foi transferida para um hospital de alta complexidade. Antes, ela estava no Pronto Socorro do Guamá. Ainda nesta quarta, foi realizado um ato, em frente ao Hangar Centro de Convenções, pedindo justiça para o caso. Uma nova manifestação está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira, 8, no bairro onde o crime foi registrado.

A informação do indiciamento do militar consta em documento que pode ser acessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O caso tramita na justiça comum porque, no momento do baleamento, Arthur não estava a serviço da Polícia Militar do Pará (PMPA). Na tarde desta quarta-feira, 6, a PMPA confirmou, por meio de nota, que o militar teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ou seja, tempo indeterminado pela justiça.

A PMPA também informou que o sargento “foi imediatamente afastado do serviço operacional”. “Após alta hospitalar, foi conduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição judicial enquanto responde pelo grave delito”, acrescentou a PMPA. “Internamente, foi instaurado procedimento disciplinar para apurar em profundidade o caso e adotar as medidas administrativas pertinentes, de forma rigorosa”, assegurou a instituição.

Ainda conforme o documento disponível no site do TJPA, nos autos do processo, há provas da existência do crime praticado pelo militar “materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas”. “O relato indica que o flagranteado, policial militar, estaria embriagado e teria tentado abusar sexualmente da vítima, a qual reagiu e, em decorrência disso, foi baleada”, diz o documento.

No entendimento da justiça paraense, a manutenção da prisão do sargento Arthur é imprescindível para a manutenção da ordem pública e garantia da instrução criminal. “Há fortes indícios de que o autuado, ao ser posto em liberdade provisória, continuará ameaçando a paz e a segurança social”, acrescenta o documento.

Relembre o caso

A estudante de enfermagem Catharina Kethellen da Silva Palmerin, 24 anos, foi baleada na tarde do último domingo (3) pelo sargento Arthur dos Santos Júnior, no bairro do Guamá, em Belém. A vítima estava em uma parada de ônibus na avenida Barão de Igarapé-Miri, próximo à avenida José Bonifácio, no momento em que sofreu uma tentativa de abuso sexual por parte do militar. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram que o policial se aproximou, passou a cercá-la e chegou e tentou puxá-la, pelos braços, em direção às barracas da feira do Guamá. Para se defender do ataque, Catharina desferiu um golpe de canivete no agressor. E​le, então, sacou a arma e atirou na mulher, ferindo-a no abdômen. A vítima foi socorrida e levada inicialmente ao Pronto Socorro do Guamá, onde passou por cirurgia. Em seguida, a jovem foi transferida para um hospital não informado. Segundo a família de Catharina, o estado de saúde dela é “extremamente delicado”.

Moradores da área tentaram defender Catharina. Mas o policial apontou a arma para eles, ameaçando-os, e em seguida fugiu. Logo depois, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar. À polícia o militar alegou que a estudante teria tentado assaltá-lo.