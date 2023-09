Estado de jovem baleada por PM no Guamá é ‘extremamente delicado’, diz família da vítima

O estado de saúde da jovem Catharina Kethellen da Silva Palmerin, 24 anos, é “extremamente delicado”, disseram os familiares dela à reportagem de O Liberal nesta quarta-feira (6). A estudante de enfermagem foi baleada na barriga durante uma tentativa de abuso sexual, na tarde do último domingo, 3, no bairro do Guamá, em Belém. O principal suspeito é um sargento da Polícia Militar do Pará, identificado como Arthur dos Santos Júnior. Ele está preso desde a data do ocorrido. Na segunda-feira (4), foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.

Catharina foi socorrida para o Pronto Socorro do Guamá, onde passou por cirurgia ainda no domingo. Nesta quarta, familiares da jovem informaram que ela foi transferida para outro hospital de alta complexidade. Eles não detalharam quando e para onde foi feita a transferência.

“Ela foi transferida para um hospital de maior complexidade, por conta do quadro dela requer​er maiores cuidados”, disseram os familiares. Questionados sobre o quadro de saúde da jovem, responderam que continuava “extremamente delicado”. “Ela está lutando pela vida neste momento. Estamos observando como ela vem evoluindo, porém, além da perda de parte do intestino, a bala ainda está alojada. Apresentou alterações na bexiga e precisou de transferência”, informaram os familiares.​

Pedido de justiça

Nesta quarta-feira (6), foi realizado um ato, em frente ao Hangar Centro de Convenções, pedindo justiça para o caso. Uma nova manifestação está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (8), no bairro onde o crime foi registrado.