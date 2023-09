Homem é morto a tiros dentro de carro de aplicativo no Guamá, em Belém; mulher ficou ferida

Um homem, identificado como Júnior Oliveira do Nascimento, 39 anos, foi morto com um tiro no peito, dentro de um carro, na tarde desta terça-feira (5), na rua dos Mundurucus, entre as travessas Francisco Caldeira Castelo Branco e 14 de Abril, no bairro do Guamá, em Belém. Ao redor do veículo, foram encontradas pelo menos nove cápsulas de projéteis de arma de fogo, cujo calibre ainda precisa ser avaliado pela Polícia Científica. Uma mulher que estava com o homem também foi atingida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi identificada como Andréia Karina Lima Sena, de idade desconhecida. A polícia não confirmou para qual hospital ela foi levada. O estado de saúde dela também não foi detalhado. Por causa do ocorrido, o trânsito no trecho mencionado ficou lento e fluía em apenas duas faixas da pista principal.

Júnior fazia uso de tornozeleira eletrônica. Por meio de buscas no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), é possível verificar que o homem já tinha algumas fichas criminais, dentre elas furto, tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Testemunhas relataram às equipes policiais que o casal estava retornando do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (Cime), localizado no bairro de Nazaré, quando o carro de aplicativo em que Júnior e Andréia estavam foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta azul. Ainda conforme as testemunhas, o ocupante da garupa da moto desceu e abordou o veículo, modelo Sandero. O suspeito desferiu os tiros. Em seguida, fugiu juntamente com o seu comparsa. Os dois não foram identificados. Não há detalhes sobre o rumo que os assassinos tomaram. O motorista que conduzia o carro de aplicativo permaneceu no local e foi encaminhado à delegacia para ser ouvido.

Vídeos compartilhados em grupos de trocas de mensagens mostram o momento em que Júnior aparece caído, já sem vida, sobre as pernas de uma mulher, dentro do veículo de aplicativo. Não é possível afirmar se a mulher que aparece na gravação é Andréia, esperando por socorro.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou a Polícia Científica, para fazer a análise e remoção do cadáver. O trabalho da perícia também foi acompanhado por agentes da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Pará. Nas proximidades de onde ocorreu o crime, há câmeras de segurança, e as imagens poderão ser analisadas ao longo das investigações.

“Externamente ao veículo nós encontramos nove cápsulas de projéteis de arma de fogo. No interior do veículo, a vítima apresentando​ apenas uma lesão no corpo. Pegou no braço. Saída no próprio braço. E entrada secundária que, com certeza, atingiu o coração [da vítima]”, comentou o perito Gilberto Almeida, da Polícia Científica.