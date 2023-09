Policial à paisana baleia suspeito de roubo em Santarém

Um policial à paisana baleou um suspeito de roubo, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Jardim Santarém, em Santarém, oeste do Pará. O homem alvejado e comparsa conseguiram fugir, possivelmente, com apoio de mais um outro envolvido que estava em um carro. Ninguém foi preso. As informações são do O Impacto.

O caso começou quando um homem lavava o carro dele em frente à residência na localidade. Ele foi surpreendido por dois homens armados que estavam em uma motocicleta exigindo que entregasse o cordão de ouro. Após receber a joia, os envolvidos fugiram.

A vítima entrou no seu veículo e foi atrás dos suspeitos. Um policial militar que estava em outro carro percebeu a movimentação. O PM alcançou a dupla. Apesar do agente ter pedido que eles se entregassem, supostamente, os suspeitos atiraram contra o policial. Foi nesse momento que o militar revidou e alvejou um dos envolvidos no crime. Mesmo baleado, o suspeito conseguiu escapar juntamente com o comparsa.

A vítima que teve o cordão levado pelos suspeitos acabou atropelando um borracheiro, que teria sido confundido com um dos envolvidos. Ele ainda chegou a ser agredido por moradores. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento ao borracheiro, que em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM). A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.