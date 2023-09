Polícia prende integrante de grupo suspeito de roubar e manter motorista de aplicativo refém no Pará

Bruno Conceição de Oliveira foi preso, na manhã desta terça-feira (5), pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima e corrupção de menores. A prisão foi resultado de uma ação da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA/DRCO) e Seccional Urbana do Paar, no âmbito da Operação Sinergia. O mandado de prisão preventiva existente contra o homem havia sido expedido pela Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Ananindeua. A polícia realiza buscas por outros dois suspeitos que se encontram foragidos da justiça. Um quarto envolvido morreu durante ação policial na época do crime.

As investigações da Polícia Civil apontaram que, no dia 20 de março deste ano, os autores do crime atraíram a vítima, um motorista de aplicativo, solicitando-lhe uma corrida na plataforma de transporte. Quando a vítima chegou ao local indicado pela solicitação, foi rendida por cinco homens. Ainda segundo a polícia, os criminosos obrigaram a vítima a realizar diversas transferências bancárias, via PIX, em contas bancárias indicadas pelo bando.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, os criminosos levaram a vítima até um cativeiro, local em que foi feita refém por aproximadamente oito horas. Enquanto o motorista era feito refém, segundo a polícia, o carro dele era usado para o cometimento de vários outros roubos no município de Ananindeua.​

Aproveitando-se de uma distração dos suspeitos, o motorista de aplicativo conseguiu se desvencilhar dos criminosos e fugir, tendo solicitado ajuda a moradores da imediação, os quais prestaram ajuda acionando a polícia.

No curso das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar o envolvimento de Bruno e mais três homens, além de um adolescente de 17 anos. Diante dos elementos de informação colhidos, o Poder Judiciário, em virtude de representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva dos quatro criminosos envolvidos na ação delituosa.

Um dos suspeitos, identificado como Victor Lopes do Nascimento, morreu em ação policial, antes que a ordem judicial fosse expedida. Diligências continuam sendo feitas na tentativa de localizar e prender outros dois criminosos que se encontram foragidos da justiça.