Mototaxista do Maranhão é morto a tiros no Pará

Um mototaxista identificado como Renato dos Santos Rodrigues, de 41 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (5), na rua 26, na Quadra 17, no bairro dos Minérios, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima era natural de Coroatá, cidade do Maranhão. De acordo com as primeiras informações coletadas pela polícia no local do crime, Renato possivelmente foi assassinado com tiros de pistola 9mm.

VEJA MAIS

A dinâmica do assassinato é desconhecida. A polícia não forneceu detalhes sobre possível autoria e motivação para o homicídio. No entanto, de acordo com moradores da área, nas horas vagas, o mototaxista costumava fazer cobranças das corridas que realizava. Somente as investigações da Polícia Civil poderão esclarecer se essas supostas cobranças têm relação com o crime praticado contra a vítima.

Segundo informações do Portal Pebão, no momento em que foi morto, Renato não transportava nenhum passageiro. Antes do crime, ele teria sido visto em um bar, ainda no bairro dos Minérios, mas não há detalhes se a vítima se envolveu em algum tipo de confusão no estabelecimento ou foi ameaçada.

Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência e acionaram a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do cadáver. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil para tentar checar atualizações sobre o caso e aguarda retorno.