Operação ‘Paz em Acará’ prende dois homens por estupro de vulnerável

Dois homens foram presos na última segunda-feira (4), em Acará, nordeste paraense, pelo crime de estupro de vulnerável. As ações ocorreram no âmbito da operação “Paz em Acará”, deflagrada pela Polícia Civil. O primeiro mandado de prisão preventiva, expedido pela Única da Comarca de Acará, foi cumprido por volta das 10h, na área do ramal Mário Fernandes, na vila Lobo, zona rural do município. O investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe.

O segundo mandado de prisão, de caráter definitiva, foi cumprido por volta das 15h, no KM 15 do ramal Santo Antônio, também na zona rural da cidade, por equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba. Segundo a polícia, o caso em questão envolve um crime de estupro de vulnerável, que tramita sob sigilo. O preso já havia sido condenado pela Jus​tiça paraense, mas estava foragido. Ele foi conduzido à delegacia do Acará, onde permanece à disposição da Justiça.