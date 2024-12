Homem com uniforme de mototaxista é morto a facadas em Cametá

Na manhã deste domingo (15/10), o corpo de Jordan Ferreira de Moraes, de 22 anos, foi encontrado em uma calçada no conjunto Park Encantado, em Cametá, nordeste do Pará. A vítima vestia roupas de mototaxista e apresentava um golpe de faca no peito, segundo informações do site Diário de Cametá. A cena de violência deixou moradores chocados e levantou preocupações sobre a segurança na região.

De acordo com o repórter Márcio Mendes, a Polícia Militar do Pará (PMPA) foi acionada por moradores que encontraram o corpo. Ao chegar ao local, os agentes isolaram a área e iniciaram os procedimentos para investigação. A motocicleta da vítima, uma Titan 150 cinza e vermelha, foi localizada abandonada em outra rua do mesmo conjunto, distante do local do crime.

A sargento Marília, do 32° Batalhão de Polícia Militar (32° BPM), destacou que a equipe foi chamada por uma moradora que encontrou o corpo: "Chegamos ao local e já encontramos ele sem vida. Infelizmente, a comunidade não repassou muitas informações, apenas uma senhora disse que viu o corpo ao passar pela calçada".

O investigador Teixeira, da Polícia Civil do Pará (PCPA), afirmou que as autoridades ainda não têm pistas concretas sobre o autor do crime ou a motivação. "Agora vamos buscar imagens de câmeras na área e ouvir moradores para tentar entender o que aconteceu. A moto foi encontrada em outro ponto, o que pode indicar que ele foi atacado em circunstâncias diferentes", declarou o agente

O corpo foi encaminhado ao necrotério do Hospital Regional de Cametá (HRC), e o caso segue sob investigação. A população pode colaborar de forma anônima repassando informações que ajudem na identificação do autor do homicídio.

A reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil para mais detalhes, e aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.