‘Moju’ é encontrado morto com marcas de tiros nas margens de via em Tailândia

Um homem identificado somente como ‘Moju’ foi encontrado morto e com várias marcas de tiros pelo corpo em uma rua deserta na cidade de Tailândia, no nordeste do Pará. O corpo foi localizado na noite de quinta-feira (12/12), às margens da vicinal do Badarote, área pouco movimentada. A Polícia Civil investiga o caso.

Algumas pessoas que passavam pelo local, por volta de 20h, avistaram o corpo e tentaram socorrer a vítima. A Polícia Militar foi chamada e fez o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, quando a equipe chegou no endereço, somente constatou o óbito. Nenhum documento de identificação havia sido encontrado com a vítima. As pessoas que estiveram acompanhando o trabalho da polícia somente informaram que o homem era conhecido como ‘Moju’ e ainda relataram que não viram movimentação estranha.

Por ser uma área com poucas casas, ninguém soube repassar mais detalhes sobre o que teria ocorrido com o homem ou quem foram os autores dos disparos. A Polícia Civil e Científica estiveram no local e realizaram a coleta de informações inciais e também a perícia no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal, onde passaria por necropsia e os agentes aguardariam por algum familiar para reconhecer o corpo. Até o momento, a motivação para o crime é desconhecida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.