Homem é esfaqueado no pescoço e nas costas durante confusão em Itaituba

Francisco Vanderley foi esfaqueado duas vezes na manhã de quarta-feira (25/12), durante uma confusão em frente à casa dele, que fica na 23ª Rua do Bom Remédio, em Itaituba, município no sudoeste do Pará. A filha da vítima, que presenciou a agressão, disse à Polícia Civil que o autor do crime fugiu do local em uma motocicleta após atacar Francisco com golpes de faca no pescoço e nas costas. Por enquanto, as circunstâncias da briga ainda são desconhecidas.

De acordo com o Giro Portal, a filha de Vanderley conseguiu intervir e desarmar o agressor após o ataque. Francisco foi levado para o hospital. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.

Ainda conforme o Giro Portal, o suspeito também teria ficado ferido e procurado atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele segue sendo procurado pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.